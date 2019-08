× Erweitern Schnebelhaus WG Die WG: Norbert, Hans und Heiko.

Drei Männer aus Mannheim sorgen vor: Mit ihrem Wohnprojekt Schnebelhaus möchten sie eine Hausgemeinschaft fürs Alter gründen.

Das Paar Nobert und Hans hatte die Idee zu dem Projekt: In Hans’ Haus in einem kleinen Ort in der unmittelbaren Nähe von Mannheim und Ludwigshafen soll die Wohngemeinschaft verwirklicht werden. Dahinter steckt der Gedanke, mit einer solidarischen Gemeinschaft drohender Alterseinsamkeit entgegenzutreten.

Das Haus verfügt über mehrere abgeschlossene Wohneinheiten, die frei gestaltet werden können, aber auch Gemeinschaftsräume wie Küche, Wohnzimmer und einen großen Garten.

Schnebelhaus WG

Mit Heiko haben sie bereits einen weiteren Mitbewohner gefunden: „Ich lebe derzeit noch in Mannheim, wollte aber gerne weg aus der Stadt und ihrer Anonymität“, erzählt Heiko. Obwohl er vorher noch nie in einer WG gewohnt hat, kann er sich dies im Alter gut vorstellen. „Ich habe ja weiterhin eine eigene Wohnung, aber die Idee, dass man hier gemeinsam alt wird, gefällt mir gut“. Die drei sind derzeit noch auf der Suche nach zwei bis drei weiteren Mitbewohnerinnen oder Mitbewohnern im Alter ab 50. „Tolerante Heteros können wir uns auch als Mitbewohner vorstellen“, meint Heiko; und auch jüngere Männer oder Frauen sind nicht ausgeschlossen. Ein Projekt, das mit Eigeninitiative und gutem Beispiel vorangeht.

Mehr Infos zum Wohnprojekt gibt’s über die Email-Adresse schnebelhaus@gmx.de oder hier