Am 28.10. wählt Hessen einen neuen Landtag. Vanessa Gronemann ist eine der Direktkandidatinnen: Die 28-jährige Studentin ist Mitglied der Rathausfraktion Bündnis 90/Die Grünen in Kassel und Sprecherin für Sport, Gesundheit und LSBTIQ*-Themen. Sie setzt sich vor allem für Gleichstellung und Antidiskriminierung ein. Sie tritt als Direktkandidatin im Wahlkreis 3 Kassel-West an.

Akzeptanz lässt sich nicht einfach anordnen. Was kann die Politik trotzdem tun, um ein entsprechendes gesellschaftliches Klima zu schaffen?

Wir wollen eine offene Gesellschaft, in der Ausgrenzung und Diskriminierung keinen Platz haben. Dazu kann die Politik Impulse zum Umdenken geben. Wir Grüne setzen dabei auf das Sichtbarmachen, die Sensibilisierung und die Selbstbestimmung. Für diesen Ansatz ist der Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt, der gemeinsam mit Vertreter*innen der Community von der Landesregierung konzipiert wurde, ein gutes Beispiel. Hier war uns besonders wichtig, die Akteur*innen von Anfang an mit einzubeziehen und konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Diese Maßnahmen sind in unterschiedliche Felder aufgeteilt und reichen von der Reform des Lehrplans zur Sexualerziehung über Ansprechpersonen bei der Polizei bis hin zur Aufarbeitung der Strafverfolgung Homosexueller unter dem Paragraf 175.

Welche LGBTIQ*-Themen müssen in Hessen insbesondere für die queeren Menschen außerhalb der großen Metropolen dringend umgesetzt werden?

Als queere Person, die im ländlichen Raum aufgewachsen ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwer das insbesondere für junge Menschen sein kann. Das Gefühl des Alleinseins ist groß, Ansprechpartner*innen vor Ort gibt es so gut wie nicht. Ich selbst habe mich erst als Teil einer Community gefühlt, nachdem ich in eine Großstadt gezogen bin. Deshalb möchte ich hier ansetzen. Wir brauchen ein eigenes Konzept für queere Jugendliche im ländlichen Raum. Wir müssen niedrigschwellige Beratungsangebote schaffen und Sozialarbeiter*innen für diese Themen sensibilisieren. Für den Umgang mit Trans*Personen an Schulen wollen wir klare Regelungen entwickeln.

