Winzerfest in Umstadt

Foto: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Groß-Umstadt Winzerfest

Vier Tage lang gemütliche Weinstände, Live-Musik. Entertainment, Kunst und Kultur erwarten die Gäste beim diesjährigen Umstädter Winzerfest. Verpassen sollte man nicht die Krönung der neuen Weinhoheiten (Samstag gegen 19:30 Uhr) oder den Eröffnungs-Empfang mit den Partnerstädten Saint Péray in Frankreich, St. Tirso in Portugal und Dicomano in Italien, die eine gehörige Portion bunter, europäischer Folklore auf das Weinfest bringen. Am Sonntag sind dann alle auf den Beinen: Der große Umzug durch die Gassen der Altstadt ist der Höhepunkt des Winzerfests.

13.9. – 16.9., Winzerfest in Groß-Umstadt, www.umstaedter-winzerfest.de