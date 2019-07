Werde das GAB-Covermodel 2019

× Erweitern Foto: mp Gab - Covermodel - Shooting Spaß im GAB-Festzelt mit Tante Galdice beim CSD 2018

Du möchtest dich auf dem Cover des GAB Magazins sehen? Mit ein wenig Glück und der Unterstützung durch die GAB-Leserinnen und Leser kann der Wunsch erfüllt werden – mit unserer großen Aktion „GAB-Covermodel 2019“.

In unserem Festzelt auf dem Basar der Vielfalt sind alle CSD-Besuchenden herzlich eingeladen, sich vor unserer Fotowand ablichten zu lassen und am Covermodel-Contest teilzunehmen.

Das Casting

Am CSD-Samstag, dem 20.7., und CSD-Sonntag, dem 21.7., können alle Covermodel-Kandidatinnen und -Kandidaten im GAB-Festzelt vorbeischauen und ein Bewerbungsfoto schießen lassen.

Das Voting

Nach dem CSD werden alle Fotos auf www.blu.fm/gab online gestellt und die Besucher der Website stimmen für ihre Favoritin oder ihren Favoriten ab – wer die meisten Zuschriften sammelt, wird Covermodel 2019.

Das Shooting

Als GAB-Covermodel ist man in guten Händen: Der Frankfurter Fotograf Hans Keller setzt das GAB-Covermodel 2019 professionell in Szene. In seinem Fotostudio entstehen in lockerer Atmosphäre verschiedene Aufnahmen, die nicht nur als Covermotiv dienen, sondern auch als Galerie im GAB Magazin erscheinen – so können unsere GAB-Covermodels verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen.

Die weiteren Gewinne

Neben dem professionellen Fotoshooting verlosen wir unter allen Teilnehmenden weitere attraktive Preise: Zum Beispiel einen Dinnergutschein für das Frankfurter Restaurant „Leib & Seele“, zwei Kinogutscheine für jeweils zwei Personen für einen Film nach Wahl in den Frankfurter Arthouse-Kinos Harmonie und Cinema oder zwei Tickets für den Loveball 2019, der am 21.9. im Gesellschaftshaus Palmengarten steigt.