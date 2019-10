FITSEVENELEVEN – Wellness gehört zum Workout

× Erweitern Foto: FITSEVENELVEN FITSEVENELVEN

Mit vielfältigen Trainingsmöglichkeiten haben sich die FITSEVENELEVEN Studios im Rhein-Main-Gebiet zur mit größten und erfolgreichsten Fitnessmarke etabliert – mit modernen Geräten, in Freihantel- und Cardiobereichen, einem anspruchsvollen Kursprogramm sowie einem herausragenden Interior-Design, das dem Training eine einmalige Atmosphäre verleiht.

Die Weiterentwicklung der Studios liegt dabei nicht nur im Trainingsbereich: Die Themen Wellness und Erholung spielen eine immer wichtigere Rolle im modernen Trainingsturnus.

So schwören viele Fitnessprofis nach einem Power-Training auf einen Saunagang. Der bringt nicht nur Entspannung im Kopf, stärkt das Immunsystem und regt den Stoffwechsel an – die durchblutungsfördernde Wirkung hat außerdem auch einen positiven Effekt auf die schnelle Regeneration der Muskeln, was den lästigen Muskelkater vermeiden kann; auch der Eiweißabbau im Muskel wird verlangsamt, was ihn besser wachsen lässt.

Waren Saunabereiche bei FITSEVENELVEN bislang nur in den Pink- und White-Label Studios vorhanden, werden nun auch einige Black Label Clubs als „Black Label +“ entsprechend ausgestattet. Die Wellnessbereiche verfügen in der Regel über eine gemischte Sauna, einen reinen Damenbereich sowie jeweils große Ruhezonen. Die Wellessangebote stehen Mitgliedern natürlich auch ohne Training zur Verfügung. Und das Beste: An den günstigen Preisen der Black Label Clubs ändert das nichts!

FITSEVENELVEN Black Label+ Clubs gibt es in Frankfurt-Bornheim, Offenbach, Aschaffenburg und ab kommendem Jahr neu in Niederrad

Clubs mit Saunabereich: White Label im Taunusturm Frankfurt, Frankfurt East Pink Label sowie Pink Label am Riedberg und im Main-Taunus-Zentrum, www.fitseveneleven.de