Unter dem Titel „Red Carpet meets Red Ribbon“ lud die AIDS-Hilfe Stuttgart am 29.11. zum fünften Weihnachtsball. Über 300 Gäste feierten und tanzten im Zeichen der roten Schleife in der Alten Reithalle Stuttgart, der neuen Location des Weihnachtsballs. 20.000 Euro kamen am Abend zusammen, die die wichtige Arbeit der AIDS-Hilfe weiterhin sichern.

