Was ist Scham?

Zuerst ein unangenehmes Gefühl: Man schämt sich, weil man etwas gesagt oder getan hat, was unangemessen erscheint – oder weil man sich unzulänglich fühlt und Erwartungen oder Normen nicht entspricht. So zum Beispiel die Scham über den eigenen Körper, der ganz anders als „die Norm“ ist. Der Workshop von LIBS, der Lesben Informations- und Beratungsstelle Frankfurt, setzt sich mit dem Gefühl auseinander – und versucht in der Begegnung mit dem peinlichen Gefühl positive Aspekte zu sehen: Scham schützt den persönlichen Raum, spielt eine Rolle im Zusammenleben und sorgt dafür, dass wir auch die Grenzen anderer Menschen nicht missachten. Brigitte Ebers, Pädagogin mit Ausbildung in der Gestalttherapie, leitet den sechsteiligen Workshop, der am 23.9. startet und sich an Frauen* und Lesben jeglichen Alters richtet.

23.9., LIBS, Alte Gasse 38, Frankfurt, Infos über http://libs.w4w.net, um Verbindliche Anmeldung wird gebeten