Vormerken: Ein Schiff namens Linda

Kapitän Linda und die Schwejk-Matrosen stechen auch in diesem Jahr wieder in See und laden am 1. Juli zur lustigen Bootspartie auf dem Main – ganz relaxed am Sonntagnachmittag mit den besten Partyhits von DJ Dirk Vox und kühlen Drinks der Schwejk-Crew. Tickets sollte man sich am besten schon jetzt im Vorverkauf sichern; erhältlich sind sie im Schwejk und der Amsterdam Sauna!

1.7., Ein Schiff namens Linda, Anlegestelle Eiserner Steg, Boarding 16 Uhr, Abfahrt 17 Uhr pünktlich, Rückkehr gegen 22 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de