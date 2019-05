× Erweitern Foto: privat

Der Autor Matthias Gerschwitz lädt zu Lesung und lockerem Austausch über die Themen Vielfalt, Respekt und Coming Out in Zeiten des gesellschaftlichen Rollbacks: „Leider häufen sich in der letzten Zeit trotz aller liberalen Bestrebungen die Ressentiments gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen ebenso wie gegenüber Menschen, die nicht einem angeblichen gesellschaftlichen Ideal entsprechen“, erklärt Matthias. Seine autobiografischen Bücher bilden die Basis für den Abend: „Endlich mal was Positives“, in dem er ohne moralisierenden Zeigefinger vom Umgang mit seiner HIV-Infektion erzählt, sowie „Frischfleisch war ich auch mal“, über Coming Out in vergangenen Zeiten und das Älterwerden in einer sich rapide verändernden Welt. Die Lesung ist Teil der Kulturwochen des CSD Hanau.

10.5., Buchhandlung Thalia, Im Forum 1 – 5a, Hanau, 18 Uhr, www.matthias-gerschwitz.de