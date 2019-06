× Erweitern Foto: rpt1 RPT1 Raffael Wagenhoff

Fitnessfans aufgepasst: am Sonntag, dem 30. Juni ab 13.00 Uhr wird ein weiteres URBAN BOOTCAMP by RPT1 veranstaltet.

Bei dem Bootcamp können fünf glückliche Gewinner den hochmodernen EMS-Anzug von ANTELOPE, der jedes Training noch effektiver macht, testen und ein ganz besonderes Training erleben: Durch den Booster als externe Stromquelle werden über die in der Textile eingearbeiteten feinen Kabel elektrische Impulse an die Muskeln gegeben. Der Mechanismus führt auf diesem Wege in natürlicher Weise zu einer Muskelkontraktion. Das steigert die Leistungsfähigkeit beim Ausdauersport und fördert den Muskelaufbau.

Das Bootcamp findet auch noch in einer einmaligen Location statt: Im Thurn und Taxis Palais in der Frankfurter Innenstadt.

Promi-Personal Trainer Raffael Wagenhoff (Foto) wird wieder jeden Teilnehmer mit einer Mischung aus Bodybuilding und Kampfsportelementen an sein persönliches Limit bringen.

Am besten gleich anmelden!

30.6., Thurn und Taxis Palais, Thurn und Taxis Platz 1, Frankfurt, 13 Uhr, Infos und Anmeldung über www.rpt1.de und www.antelope.de