Try-Me: Aktionstage des FVV

× Erweitern Foto: Miriam Wrobel, fvv.org FVV - Sportschießen

Squash-Abteilung lädt am Brückentag, dem 31.5., um 18 Uhr zum Probespiel des reaktionsschnellen Ballmatchs ins TSP Center in Frankfurt Ginnheim; Abteilungsleiter Tom und Trainer Achim empfangen die Neueinsteiger an der Rezeption; natürlich kann man sich nach erfolgreichem Training auch der anschließenden Essen-und-Klönen-Runde der Squashgruppe anschließen.

Am Pfingstmontag, dem 10.6., bietet die Abteilung „Sportschießen“ ihren „Try-Me“-Tag an: Von 15 bis 18 Uhr kann man sich mit Abteilungsleiter Andreas beim Niederräder Sportschützenverein Oberst Schiel 1902 e.V. am Luftgewehr und Luftpistole üben. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, im Anschluss kann man zusammen mit den FVV-Sportschützen die Regenbogenarea beim Wäldchestag besuchen – liegt gleich um die Ecke!

Beide Aktionstage richten sich insbesondere an Anfänger. Eine kurze E-Mail mit Name und Betreff „bin interessiert“ an den entsprechenden Abteilungsleiter zu schicken, ist zur besseren Planung gewünscht.

31.5., Try-Me: Squash, TSP Center, Ginnheimer Landstr. 49, Frankfurt, 18 – 20 Uhr, Kontakt: Tom über squash@fvv.org

10.6., Try-Me: Sportschießen, Sportschützenverein Oberst Schiel 1902 e.V., Golfstr. 17, Frankfurt, 15 – 18 Uhr, Kontakt Andreas über sportschiessen@fvv.org