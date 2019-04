× Erweitern Foto: rawpixel.com, pexels.com LesbischeSichtbarkeit

Die Spanier*Innen haben’s erfunden: In vielen spanischen Städten wird bereits seit über 10 Jahren mit bunten Aktionen am 26.4. der „Día de la Visibilidad Lésbica”, der „Tag der lesbischen Sichtbarkeit”, gefeiert. Im vergangenen Jahr gab es den ersten Lesbentag in Berlin. LIBS findet das wunderbar und lädt in Kooperation mit der Deutsch-Iranischen Beratungsstelle DIB sowie der brasilianischen Fraueninitiative Imbravida am 26.4. zum ersten "Frankfurter Tag der lesbischen Sichtbarkeit”. Am Frankfurter Engel wird es Redebeiträge, Gespräche, Infos, Musik und eine Kunstaktion geben.

26.4., Frankfurter Engel Mahnmal Homosexuellenverfolgung, Klaus-Mann-Platz, Frankfurt, 16 – 20 Uhr, www.libs.w4w.net