Syreena Mars ist Diva Deluxe 2019

× Erweitern Foto: privat Syreena Mars

Mit einer fulminanten Show ist Syreena Mars zur DIVA DELUXE 2019 gewählt worden. Qualifiziert für das DIVA DELUXE-Finale hatte sich die Frankfurter Queen bereits im Vorfeld als Gewinnerin des Drag Slam-Contests – hier ist also mächtig viel Energie am Start! Wir haben Syreena zum Interview getroffen.

Herzlichen Glückwunsch zum Titel Diva Deluxe 2019! Was bedeutet es für dich, Drag zu sein?

Drag ist für mich die Verkörperung all meiner Leidenschaften zu Make-up, Mode und Performance. Besonders die Freiheit, alles zu sein was ich mir vorstellen möchte, finde ich toll an Drag. Mein Drag ist fern von Geschlechterrollen und -schubladen, ich möchte das machen, was ich fühle, nicht das, was die Gesellschaft oder Community mir vorschreibt zu sein.

Drag hat keine Regeln für mich. Du musst keine tolle Frau darstellen und du musst auch nicht zwingend ein homosexueller Mann in Frauenkleidern sein. Jeder kann Drag machen, denn für mich bedeutet Drag zu allererst Performance und Freude. Es gehört viel Mumm dazu, und alleine das ist es Wert, gefeiert zu werden. Ich sag’ immer, wenn dein Leben ein buntes Paillettenkleid ist, dann zeige ich, wenn ich Drag mache, nur genau eine dieser Pailletten, quasi wie unter dem Mikroskop; manchmal grün, manchmal blau, manchmal hellgelb!

Foto: overline.tv Syreena Mars

Seit wann bist du als Drag unterwegs und was hat dich inspiriert?

Ich mache seit eineinhalb Jahren Drag. Ein einzelnes Vorbild oder Idol gibt es nicht, eher viele Inspirationen. Ich war immer fasziniert von Science Fiction, Aliens und von starken eigenständigen weiblichen Charakteren in Film und TV.

Wo kann man dich in Frankfurt treffen?

In Frankfurt trifft man mich unregelmäßig auf Szenepartys, öfters im Robert Johnson und natürlich bei meinen Auftritten; diese teile ich immer rechtzeitig über Instagram mit.

www.instagram.com/syreenamars/