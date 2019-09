× Erweitern Foto: Abseitz LebenSlauf

Am 15.9. rennen sie wieder – aber nicht die schnellste Zeit oder die beste Leistung stehen bei den Teilnehmenden des Stuttgarter LebenSlaufs im Vordergrund, sondern der gute Zweck: „Um Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, und um uns allen wieder ins Bewusstsein zu rufen: HIV und Aids sind nicht heilbar, sondern ernstzunehmende Krankheiten“, so der diesjährige Schirmherr Manne Lucha, Baden-Württembergs Minister für Soziales und Integration. Organisiert vom Sportverein Abseitz kommt der Gewinn des LebenSlaufs der AIDS-Hilfe Stuttgart zu Gute. Die Laufstrecke beträgt fünf oder 10 Kilometer – welche Distanz gelaufen wird, kann man auf der Strecke entscheiden und nach fünf Kilometern einfach noch eine Runde laufen. Online kann man sich noch bis zum 11.9. anmelden, oder am Lauftag selbst vor Ort.

15.9., Start: Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule, Ecke Sickstraße/Leinsweg, 11 Uhr, www.stuttgarter-lebenslauf.de