× Erweitern Foto: PhotoMENia StuttgarterBarentreffen Engagiert: Die Stuttgarter Bären präsentieren das Programm zum Bärentreffen 2019

Gut gebrummt – und vor allem gut organisiert: Nach einjähriger Kreativpause laden die Stuttgarter Bären vom 30.5. bis 2.6. zum 12. Stuttgarter Bärentreffen und präsentieren ein prallvolles Programm mit über einem Dutzend Events, das viel Auswahl für die gemütlichen Gesellen bietet. Wie wäre es mit einer Wanderung vom Remstal über den Württemberg (ja, den gibt es!) bis ins Neckartal? Oder einer Weinprobe inklusive einer zünftigen schwäbischen Vesper? Oder mit Schwimmen im Höhlenfreibad und Saunieren in der Vital Sauna für Wellness-Bären? Oder doch lieber Kaffeeklatsch im Ruben’s? Abends können gesangliche Talente beim Karaoke im King’s Club unter Beweis gestellt werden, oder man trifft sich zum Klönen im Boots oder in der Cruisingbar „Raven“. Nach den vielfältigen Aktivitäten wird auf jeden Fall die Bärendisko, die Party zum Bärentreffen im Hype Club am 1.6., mit den DJs James und Andy RX, der gemeinsame Höhepunkt des Wochenendes werden! Für einige der Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung bis zu einem bestimmten Stichtag nötig – checkt die Website und Facebook für Details!

30.5. – 2.6., 12. Stuttgarter Bärentreffen, Infos über www.stuttgarter-baeren.de und www.facebook.com/stuttgarterbaeren/