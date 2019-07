Stuttgart: Christopher beim CSD

Hajawa: Am 27. Juli tritt ein dänischer Star im Ländle auf: Christopher. Der blonde Skandinavier schaffte schon 1 Milliarde Streams weltweit und zudem 9 Nummer-eins-Hits in China sowie mehrere Top-10-Platzierungen in Taiwan, Korea und Singapur.

Und jetzt will der 27 Jahre junge Christopher Baden-Württemberg erobern! Mit dabei hat er neben Liedern von seinem in Korea jüngst vergoldetem Album „Under the Surface” auch seine neue Single „Real Life“, die heute in Deutschland erscheint.

„Is this what heaven feels like, this can be real life, it took some time to realize, after all we were through, the good parts only feel like they do, we've had the bad parts too“