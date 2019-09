Stonewall GAB Coverstars

× Erweitern Foto: Hans Keller Stonewall Cover FLC

Nach unserem Covermotiv mit sieben Frankfurter Queens im August kommt in diesem Monat der zweite Teil unserer Cover-Serie anlässlich des 50. Jubiläums der Stonewall-Aufstände – diesmal mit Mitgliedern des FLC, dem Fetischclub im Rhein-Main Gebiet.

Foto: bjö Stonewall Cover FLC Foto: bjö Stonewall Cover FLC Foto: bjö Stonewall Cover FLC

Kleider machen Leute – das trifft sowohl auf unsere Queens wie auch auf die Fetischkerle zu. Denn das Outfit ist essenzieller Teil des Fetisch: Hohe Lederstiefel, Breeches, Polizei-Uniformen oder verspiegelte Fliegersonnenbrillen demonstrieren auf jeden Fall imposante Männlichkeit.

Foto: Hans Keller Stonewall Cover FLC

Fünf Mitglieder des FLC, des Fetischclubs im Rhein-Main Gebiet, sind für unser Covershooting im Studio des Frankfurter Fotografen Hans Keller zusammengekommen: Klaus Kirschner, ehemals langjähriger Vorstand des FLC, Torsten, der aktuelle Mr. Leather Hessen, die ehemaligen Mr. Leather Hessen Alexander (2017) und Patrick (2018) sowie FLC-Mitglied JJ.

Wer den FLC kennenlernen möchte: an jedem ersten Mittwoch im Monat findet zwischen 20 und 22 Uhr der offene Clubabend im Stall statt. Am 5.10. gibt es außerdem den Frankfurter Fetish Pub Crawl, ein gemeinsamer Rundgang von Fetischkerlen durch die Bars und Lokale des Bermudadreiecks, an dem auch FLC-Mitglieder regelmäßig teilnehmen; Treff ist um 19 Uhr im Switchboard.

www.flc-frankfurt.de, www.hanskeller.com