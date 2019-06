Stonewall – der Empfang

× Erweitern Foto: bjö Stonewall-Empfang

Der Aufstand von Schwulen, Lesben, Trans* und Drag Queens gegen willkürliche Polizeigewalt in der New Yorker Bar Stonewall-Inn in der Nacht vom 27.6.1969 auf den 28.6.1969 gilt als Startpunkt der weltweiten queeren Emanzipation, der sich bis heute in den CSDs wiederfindet (die Bar Stonewall-Inn befindet sich noch heute in NYC in der Christopher Street).

Zu 50. Jahrestag lädt der Darmstädter Verein vielbunt, das Zentrum der dortigen queeren Emanzipation, zu einem Empfang ins Theater Mollerhaus.

Rosa Opossum, Gallionsfigur der Darmstädter Queerbewegung, wird eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „50 Jahre Stonewall – Mythos oder Inspiration?“ leiten, an der unter anderem der Hessische Sozialminister Kai Klose teilnimmt. Mit dabei sind außerdem die Autorin Stephanie Kuhnen („Lesben raus!“), die Stonewall aus lesbischer Sicht betrachten wird, sowie der Sozialwissenschaftler und Trans*-Aktivist Dr. Josch Hoenes, der die Entwicklung aus Trans*-Sicht kommentiert. Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch wird den Abend eröffnen.

27.6., Theater Mollerhaus, Sandstr. 10, Darmstadt, 18:30 Uhr, www.vielbunt.org