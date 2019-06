Stay Gay at the Westin Grand: Die CSD Hotel-Packages

× Erweitern Foto: iStock Boys im Hotelzimmer Happy homosexual couple is making selfie in bedroom. They are looking at camera and laughing

Das Hotel The Westin Grand Frankfurt bietet auch in diesem Jahr wieder attraktive Hotel-Packages für das CSD-Wochenende vom 19. bis 21.7. in Frankfurt. Die Lage des Hotels ist ideal: Nur wenige Gehminuten entfernt vom CSD-Festplatz Konstablerwache und den Bars des queeren Bermudadreiecks ist dort der beste Platz, um in ein sorgenfreies CSD-Wochenende in Frankfurt zu starten.

Foto: The Westin Grand Frankfurt StayGay - Truck CSD Der Truck von The Westin Grand Frankfurt und Delicious bei der CSD-Demo 2018

Die Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Welcome-Drink, Frühstück, Late-Check-out sowie Eintritt zum CSD-Special des Club 78 oder der Delicious-CSD-Party kostet 149 Euro.

Das The Westin Grand nimmt in Kooperation mit SIXT und der Delicious-Party auch wieder an der CSD-Demo mit einem Truck teil – inklusive Top-DJ, Drags und Tänzern wird das ein Riesenspaß! Wer mitfahren möchte, kann sich über die Website anmelden. Zum Preis von 40 Euro ist man dabei – inklusive eines Frühstücks im Hotel, Motto-T-Shirt, Give-Aways und Getränken auf dem Truck.

Infos und Buchung über www.staygayatwestin.com