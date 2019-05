Stadtradeln 2019: Frankfurt ist dabei!

× Erweitern Foto: Umweltamt Frankfurt, E.Krumpholz Stadtradeln Blick auf das neue Europaviertel und die Skyline von Frankfurt vom Rebstockpark aus

Mitmachen, Kilometer sammeln und gewinnen: Die Stadt Frankfurt beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Kampagne STADTRADELN, einer Aktion für den umweltfreundlichen Stadtverkehr. Vom 3. bis 23.6. können Radfahrer in Frankfurt teilnehmen!

Die Idee

Radfahrer registrieren sich auf der Website www.stadtradeln.de und sammeln in einem Zeitraum von drei Wochen ihre gefahrenen Fahrrad-Kilometer. Am Ende der Kampagne wird die „Fahrradaktivste Kommune“ ermittelt, für die teilnehmenden Radfahrer winken attraktive Preise.

In Frankfurt findet STADTRADELN vom 3. bis 23.6. statt.

Neben dem sportlichen Effekt zählt bei STADTRADELN natürlich die Idee des Klimaschutzes – jede Strecke, die mit dem Fahrrad statt dem Auto zurückgelegt wird, hilft CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Die Organisatoren sind sich einig: Klimaschutz ist Teamwork – von daher melden sich teilnehmende Radfahrer im Teams an. Als Einzelfahrer kann man sich einem bestehenden Team, zum Beispiel in einem Stadtteil oder dem „Offenen Team“, anschließen – oder man gründet einfach ein eigenes Team; zwei Radfahrer genügen!

Die gefahrenen Kilometer können am einfachsten über die STADTRADELN-App getrackt oder auf die Website stadtradeln.de eingetragen werden; Teilnehmende ohne Smartphone oder Internetzugang können ihre gefahrenen Kilometer analog bei der lokalen STADTRADELN-Koordination auf einem Erfassungsbogen eintragen.

Im vergangenen Jahr haben in Frankfurt 97 Teams mitgemacht und dabei 355.805 Kilometer gesammelt – das entspricht im Vergleich zum Autofahren rund 51 Tonnen CO 2 -Vermeidung. Da ist noch Luft nach oben: Die Stadt Düsseldorf zählte im vergangenen Jahr 5.615 Aktive in 298 Teams mit einer Fahrleistung von über 1,1 Millionen Radkilometern!

Der Autoverkehr verursacht etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland; mehrere Millionen Tonnen CO 2 können vermieden werden, wenn nur ein Teil der Kurzstrecken in den Innenstädten mit dem Rad statt mit dem Auto gefahren werden würden.

Klima-Bündnis

Die STADTRADELN-Kampagne wurde vom Verein „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e. V.“ entwickelt; das Netzwerk aus europäischen Städten, Gemeinden und Landkreisen setzt sich für die Reduktion von CO 2 -Emissionen ein; 1.700 Kommunen aus 27 europäischen Ländern sind dabei!

Die vom Verein Klima-Bündnis ins Leben gerufene Aktion STADTRADELN läuft insgesamt vom 1.5. bis 30.9.; innerhalb dieses Zeitraums können die teilnehmenden Städte ihre lokalen, dreiwöchigen Aktionen durchführen.

Mitmachen, Kilometer sammeln und gewinnen: über www.stadtradeln.de kann man sich ab sofort für die Frankfurter Aktion vom 3. bis 23.6. anmelden.