Spring After Work Lounge im Zeichen des Regenbogens

Foto: Jürgen Hoffmann AfterWork - Thunderpussy Sorgt für den richtigen Groove: DJane Miss Thunderpussy

Die monatliche After Work Lounge in der GrandSeven Bar des The Westin Grand Frankfurt steht im Mai ganz im Zeichen des Regenbogens: Gefeiert wird ein Special zu Gunsten des CSD Frankfurt e.V. – komplett mit regenbogenfarbenen Cocktails zum unschlagbaren Preis von 12 Euro für 2 Cocktails und einem regenbogenfarbenen Snack-Büffet. Wer noch keinen Regenbogenbembel hat, kann ihn am heutigen Abend am Stand der Regenbogencrew erstehen. Für den richtigen Sound sorgt DJane Miss Thunderpussy. Eine super Einstimmung auf die Frankfurter CSD-Saison!

8.5., GrandSeven Bar im The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 17 Uhr, www.grandseven.de