SoundBites

Pianomusik, Livegesang und köstliches Barfood – das macht einen Barabend zum echten Erlebnis. Pianist und Sänger Alfred McCrary begleitet am 10., 24. und 31.1. die Gäste der GrandSeven Hotel-Bar im The Westin Grand Frankfurt. Musikalisch gibt’s eine Mischung aus klassischem Jazz und modernem Entertainment, bei der die Drinks an der Bar und die köstlichen Snacks nochmal so gut schmecken.

10., 24. und 31.1., GrandSeven Bar im The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 20 – 23 Uhr, www.grandseven.de