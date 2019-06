× Erweitern Foto: elHiT Sommerfest AIDS-Hilfe Frankfurt

Zwei Tage Communityfest in der Alten Gasse: Das Sommerfest der AIDS-Hilfe gehört fest zum Frankfurter Sommerfahrplan. Auch in diesem Jahr wird wieder an zwei Tagen gefeiert; der Samstag steht ab 18 Uhr ganz im Zeichen von Party und Tanz und wird von einer Show mit Jessica Walker eröffnet, um dann die Bühne für DJane Marusia Taylor und verschiedene planet-radio-DJs um Mark Hartmann frei zu geben.

Illustration: Ralf König Ralf König Ralf König gestaltete das Plakat zum Sommerfest der AIDS-Hilfe Frankfurt2017

Der Sonntag ist der Communitytag, mit Ständen der Frankfurter queeren Vereine und Institutionen auf der Alten Gasse. Das Programm der Showbühne bietet einen bunten Mix aus Vorträgen rund ums Thema HIV und AIDS-Hilfe, die sich mit Liveacts, DJs und Drag-Shows abwechseln. Mit dabei sind unter anderem Electra Pain, Vanessa P., Antje Schumacher, die Band „We are Diamonds“ sowie die DJs Dirk Vox und Dommy Dean. Durch den Tag führt die unvergleichliche Tante Gladice. Tipp: Am Nachmittag lädt der Verein 40 Plus zum legendären Sommerfest-Kuchenbüffet mit selbstgebackenen Spezialitäten; der Verkaufserlös ist zu Gunsten der AIDS-Hilfe.

22. und 23.6., Alte Gasse, Frankfurt, Samstag 18 – 23 Uhr, Sonntag 14 – 22 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de