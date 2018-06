Sky.Line an der Staufenmauer

× Erweitern Foto: S.Pannen SkyLine

Die Geschichte der Frankfurter Gay-Videothek und Sex-Shop „Sky.Line“ reicht bis ins Jahr 1989 zurück: Zuerst in der Allerheiligenstraße als „GayShop“ eröffnet und 1991 unter dem Namen „Videomen“ in den Holzgraben umgezogen, wurde dort 1995 mit großen Umbaumaßnahmen aus der kleinen Videothek das „Heaven“, ein Gay-Kino mit großem Cruisingbereich, Videothek und Sexshop. 2001 erfolgte ein weiterer Umzug, diesmal an die „Staufenmauer“, wo man die Videothek unter dem Namen „Sky.Line“ bis heute findet. Der langjährige Mitarbeiter und seit 2012 alleinige Chef Stefan Pannen ist stolz auf die Gay-Videothek mit der unvergleichlichen Auswahl von über 15.000 Titeln jeglichen Genres. „Aufgrund der ungehinderten legalen und illegalen Verbreitung der Pornographie durch das Internet hat sich die Branche natürlich drastisch verändert“, weiß Stefan. „Im Vergleich zu VHS-Zeiten werden heute zwar mehr Filme produziert, leider oft auf Kosten des ‚anspruchsvollen Inhalts’“.

Die meisten Produktionen kommen noch immer aus den USA. Auch das Konsumverhalten hat sich gewandelt: DVDs werden heute kaum noch ausgeliehen, aber: „durch das Internet im Vorfeld informiert, kommen die Kunden immer häufiger gezielt zu uns um einzukaufen“, meint Stefan. Und so findet man hier neben aktuellen Produktionen auch Klassiker im Verleih oder zu günstigen Preisen zum Kauf. Lust macht auch der Sexshop mit einer umfangreichen Auswahl an Toys, Gleitmitteln und Wäsche, aber auch Magazinen und Büchern – beim Besuch gibt’s also viel zu entdecken!

Sky.Line Videothek und Sexshop, An der Staufenmauer 5, Frankfurt,www.skylineworld.de