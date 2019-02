× Erweitern Foto: StockSnap, pixabay.com, gemeinfrei ShowMeYours-Pool

Sonntags fallen im Jerome Kino und Shop in der Frankfurter Elbestraße die Hüllen: Unter dem Motto „Nackt – show me yours, I’ll show you mine“ begegnet man sich im Cruisingbereich im Adamskostüm. Freunde der Freikörperkultur wissen das zu schätzen. Auch beliebt ist der „After Work Naked“-Treff, der mittwochs um 18 Uhr den textilfreien Feierabend einläutet.

Sonntags ab 12 Uhr, mittwochs ab 18 Uhr, Jerome, Elbestr. 17, Frankfurt