Save the Date: Grüne Soße Festival 2019

× Erweitern Foto: Sabine Imhof Grüne Soße 2019 Gastgeberin Maja Wolff alias Anton Le Goff (rechts)

Wer kann die beste Grüne Soße? Vom 11. bis 18.5.2019 werden Frankfurter Gastronomen wieder um die Wette schnippeln und würzen, denn beim 12. Grüne Soße Festival im Festzelt auf dem Frankfurter Roßmarkt werden an sieben Abenden in Folge jeweils sieben Grüne Soße-Varianten von jeweils sieben verschiedenen Gastrobetrieben im Wettstreit sein.

Das Publikum im Festzelt bestimmt den jeweiligen Tagessieger, und am achten, dem Finaltag, treten die sieben Tagessieger noch einmal gegeneinander an – so wurde 2018 das Gasthaus „Zum Einhorn“ zum Star am Grüne Soße Himmel, und wird in diesem Jahr erneut antreten, um seinen Titel zu verteidigen.

Rund um das Soßen-Kosten gibt’s wie immer ein buntes, täglich wechselndes Showprogramm, präsentiert von Anton Le Goff, Timo Becker und Hilde aus Bornheim. Der Vorverkauf hat bereits begonnen!

× Erweitern Foto: Sabine Imhof Grüne Soße Festival 2019

Und noch einen Termin können sich Fans der Kräutersoße grün im Kalender markieren: Am 6.6.2019 lädt das Team des Grüne Soße Festivals zum zweiten Weltrekordversuch im „Grüne Soße essen“. Unter der Schirmherrschaft der Dezernentin für Umwelt und Frauen Rosemarie Heilig und des Dezernenten für Wirtschaft, Sport und Sicherheit Markus Frank versuchen die Frankfurter wieder, so viele Portionen Grüne Soße wie möglich zu verzehren – die 103.711 Teller, die beim Grüne Soße Tag 2018 über die Tische gingen, reichten leider nicht zum Weltrekord ...

Infos und Tickets zum Grüne Soße Festival 2019 über www.gruene-sosse-festival.de

Infos zum Grüne Soße Tag 2019 über www.gruene-sosse-tag.de