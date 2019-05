× Erweitern Foto: Daria Marchik QueereKulturwoche - Peaches

Zwischen dem IDAHOBIT am 17.5. und dem CSD Wiesbaden am 25.5. präsentiert das Kulturzentrum Schlachthof eine queere Kulturwoche, gespickt mit Konzert-, Film- und Community-Highlights.

Musikalische Höhepunkte sind die Konzerte des inzwischen legendären Berliner LoFi-Garagen-Rock’nRoll-Duos Stereo Total (17.5.) sowie die imposante One-Woman-Show von Peaches (18.5.). Spannend wird sicherlich auch das Konzert der türkischen Musikerin Gaye Su Akyol aus Istanbul mit anschließender Gay Orientparty des „La Bolschevita“-Party-Kombinats und DJ Kanun Yildirim von der 1001 Gay Oriental Night.

Historisch setzt sich die Kulturwoche mit den queeren Entwicklungen in der Punk- und Alternativszene auseinander: Der Dokufilm „Queercore“ blickt zurück auf die 80er Jahre, als eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern um den Regisseur Bruce La Bruce in Toronto unter dem Label „Queercore“ eine eigene Form von alternativer Kultur erfand; zu sehen am 19.5. im Murnau Filmtheater. Passend zur Filmvorführung präsentiert der Autor Philipp Meinert eine Untersuchung zur queren Geschichte des Punk; zu Beginn war die schwul-lesbische Kultur eng mit Punk verbunden, in der Entwicklung wurde Punkrock mehr und mehr heterosexuell und männlich geprägt (beides am 19.5.).

Foto: Paul Cabine QueereKulturwoche-StereoTotal

Und natürlich findet auch die CSD-Abschlussparty im Rahmen der Kulturwoche statt; musikalisch bunt von 70er Disco über 80er- und 90er-Hits bis hin zu R’n’B wird auf zwei Floors gefeiert und getanzt (25.5.).

17. – 25.5., Queere Kulturwoche Wiesbaden, Infos, Termine und Tickets über www.schlachthof-wiesbaden.de/queere_kulturwoche.html