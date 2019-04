Queer Hanau Walpurgiswalk

× Erweitern Foto: Karin Bach, pixabay.com „Queerhanau“

Der Ursprung des heutigen „Tanz in den Mai“ geht bis weit in vorchristliche Zeiten zurück und wurde als heidnische Feier zum Ende des Winters begangen; der Frühling wird in dieser Nacht gezeugt und Hexen sollen sich auf dem Blocksberg zum Hexensabbat versammeln. Der Name „Walpurgisnacht“ wiederum rührt aus dem Mittelalter und bezeichnet die Nacht vor der Heiligsprechung der Äbtissin Walburga, die mit Hexen zwar nichts im Sinn hatte; trotzdem wurden in der Nacht zum 1. Mai Feuer gegen böse Geister angezündet.

Unter dem Titel „Kaiser, Kronen, Kurioses“ lädt Queer Hanau in der diesjährigen Walpurgisnacht zu einer vergnüglichen Tour durch Seligenstadt, in der die berühmtesten Anekdoten der Stadt und ihrer Einwohner quer durch die Jahrhunderte erlebt werden können.

30.4., Marktplatzbrunnen, Seligenstadt, 19 Uhr, www.queer-hanau.de