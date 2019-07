Queer Feminismus und Kunst

× Erweitern Foto: Rosemary Ketchum, pexels.com, gemeinfrei Feminismus Kunst

LIBS lädt im Rahmen eines Nachmittags-Workshops zur künstlerischen Auseinandersetzung mit queer-feministischen Themen. Hier können auch Transparente, Plakate oder ähnliches für den Dyke* March und den CSD gestaltet werden.

Der Workshop des LIBS richtet sich wie immer an lesbische, bi-, pan- und asexuelle junge Frauen, queere Personen und Transgender, die sich dem weiblichen oder lesbischen Spektrum zugehörig fühlen, sowie an Mädchen und junge Frauen ab 16 Jahren, die fragend und suchend in Bezug auf ihre sexuelle und / oder geschlechtliche Identität oder Selbstdefinition sind.

17.7., LIBS, Alte Gasse 38, 15 – 18 Uhr, www.libs.w4w.net