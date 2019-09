Die wollen doch nur spielen!

× Erweitern Foto: Jacky Pupplay Puppies beim CSD in Darmstadt

Pupplay erfreut sich wachsender Begeisterung; für Außenstehende ist das Rollenspiel oft befremdlich: Menschen in Hundemasken („Puppies”), die von ihrem Herrchen („Handler”) an der Leine geführt werden und nur mit einem „Wuff” antworten. Wir haben Suri, Leiter der Puppy Pride Regionalgruppe Hessen, Rheinland Pfalz und Saarbrücken, den Handler Florian und Puppy „Leiko” alias Samuel zum Interview getroffen.

Um was geht’s bei Pupplay? Ist es ein Spiel oder eine Art Soft-SM?

Foto: Jacky Pupplay Suri

Suri: Sowohl als auch. In erster Linie geht es darum, aus dem Alltag rauszugehen und in eine andere Rolle zu schlüpfen, in der man reduziert bis gar nicht denken muss. Das ist der Pup-Headspace, die Gedankenwelt. Man folgt nur seinem Instinkt und seinem Spieltrieb. Für viele ist das ein befreiendes und entspannendes Gefühl. Ich würde sagen, 50 Prozent sehen das als reines Spiel, die anderen sehen es auch als Fetisch oder sexuelle Spielart.

Ist das auch der Grund, wieso so viele junge Leute Pupplay für sich entdecken?

Suri: Gerade junge Leute haben oft Probleme oder fühlen sich zum Beispiel mit ihrem Coming-Out alleine. Pupplay hat viel mit sozialer Bindung zu tun. Wenn man in die Rolle des Puppies schlüpft, ist es egal, wer oder was man ist, aber ich habe dann eine soziale Gruppe, die mich akzeptiert. Gemeinsam rumwuffeln heißt, es gibt Stammtische, Events wie CSDs, Partys oder Pupplay-Wochenenden. Wir versuchen das in Frankfurt weiter voranzutreiben. Wir überlegen aber auch, was wir zusammen ohne Masken unternehmen können.

Gibt es Rollentausch beim Pupplay?

Suri: Die Rollen sind nicht zwingend festgelegt, aber meine Puppies würden sich etwas verloren fühlen, wenn ich plötzlich auch als Puppy auftauchen würde. Die meisten fühlen sich in einer Rolle wohl. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass ich nicht in die Rolle des Puppies passe, von daher bin ich lieber Herrchen und kümmere mich um die Wuffel.

Man kann auch alleine spielen, auf der Couch mit der Schmusedecke sitzen und Fernsehen schauen. Auch zwei Puppies können miteinander spielen. Und wenn vorhanden, trifft man sich mit seinem Handler oder Herrchen zum Spielen.

Florian, wie bist du zum Pupplay gekommen?

Foto: privat Pupplay Florian

Florian: Mein Mann und ich sind beide Herrchen. Zum ersten Mal haben wir vom Pupplay vor circa einem Jahr erfahren und fanden das beide spannend. Beim Frankfurter Stammtisch wurden wir super empfangen, es ist eine tolle Community und wir haben uns dort gleich wohl gefühlt. Wir haben mittlerweile unseren zweiten festen Pup.

Wie kann ich mir das vorstellen?

Florian: Dass geht von Handler in Richtung Owner. Owner ist ein bisschen stärker als Handler, weil es ein festeres Verhältnis ist. Wir kümmern uns um die beiden, wir sehen sie regelmäßig, wenn sie Sorgen haben kommen sie zu uns, wir helfen dann, das gehört auch dazu! Aber es ist nicht so etwas wie eine klassische Beziehung.

Gibt es zwischen den Handler und dem Puppy so etwas wie eine klassische Beziehung?

Florian: Es geht den meisten primär nur um das Spiel. Es gibt natürlich auch Herrchen, die ein Paar sind, oder ein Pup und ein Herrchen, oder zwei Puppies, die zusammen sind.

Was ist der Reiz für dich?

Florian: Der ist auf ganz vielen Ebenen. Erst einmal finde ich die Masken süß. Dann ist der Headspace des Puppies spannend: Geborgenheit suchen, etwas unterwürfig sein, aber doch eine eigene Meinung haben, diese Mischung finde ich spannend. Und das Vertrauensverhältnis zwischen Pupppy und Handler. Ich komme aus dem SM-Umfeld, und im Vergleich dazu ist Pupplay etwas Leichteres, hat einen einfacheren Einstieg. SM findet oft im Verborgenen statt. Mit den Pups kann man auch raus gehen, in den Park, zum CSD oder wir machen eine Aktion. Das ist so ein bisschen kompatibler im Alltag.

Ist es das? Auf dem CSD klar, aber nachmittags im Grüneburgpark?

Florian: Man muss immer schauen, aber das muss man ja immer. Kürzlich waren wir spontan in Mannheim unterwegs. Da wollten einige Passanten, dass wir die Masken abnehmen. Aber im Prinzip gibt es viel Zuspruch, nicht nur beim CSD. Vor allem junge Mädchen finden das gut und wollen Selfies mit den Hunden machen. Da muss man nur mit den Leinen aufpassen, dass die da nicht so dran rumreißen. Natürlich bekommen wir auch schon mal negative Kommentare, aber das kann einem als schwules Paar, das Händchen haltend durch die Straßen läuft, auch passieren. Oder wenn man in seiner Ledermontur ankommt, oder als Dragqueen, wobei man sich daran zum Beispiel schon viel mehr gewöhnt hat.

Das ist alles nicht viel anders, vielleicht etwas exponierter mit den Masken und dem Outfit, aber eigentlich nicht viel anders.

Ist die Montur zwingend?

Florian: Das kommt drauf an, wie man sich definiert. Wir haben mit unseren Puppies auch eine freundschaftliche Ebene, dass heißt, wir gehen auch mal zusammen Essen oder unternehmen was. Als wir in Amsterdam waren, waren wir auf dem CSD als Handler und Pup, und am nächsten Tag haben wir einen Ausflug gemacht ohne das Rollenspiel.

Samuel, wie bist du dazu gekommen?

Foto: Daggi Binder Pupplay Samuel ist "Leiko"

Samuel: Ich bin über das Furry Fandom zum Pupplay gekommen. Furries sind Menschen, die sich in Plüschkostümen als Tiere verkleiden und dann kuscheln. Ich habe dann einen Pup kennengelernt und mit ihm erst mal viel über Skype gesprochen. Und dann habe es selber ausprobiert.

Was ist der Reiz für dich?

Samuel: Dass ein Pup süß ist, ist ein Reiz (lacht), aber vor allem das Abschalten vom Alltag.

Hast du auch seltsame Reaktionen als Pup erlebt?

Samuel: Ja, komische Blicke, manchmal auch angeekelte Blicke, aber die freundlichen Reaktionen sind Gott sei Dank die Mehrheit.

Was viele irritiert, ist, dass man in die Rolle eines Tieres schlüpft.

Samuel: Ja, das verstehen viele nicht. Wenn ich es erkläre, habe ich bei manchen das Gefühl, dass sie es auch gar nicht verstehen wollen.

Magst du Hunde?

Samuel: Ja, ich habe einen eigenen Hund.

Was sagt der dazu?

Samuel: Wuff! (lacht). Aber er kennt mich gar nicht als Pup, der lebt momentan bei meinen Eltern.

Hast du die Rolle des Herrchens mal ausprobiert?

Samuel: Ja, aber das war nichts für mich. Ich lebe mit meinem Partner zusammen, der ist auch ein Wuffel, wir sind ein Paar, haben aber kein Herrchen.

Wie wichtig ist dir das Outfit und die Maske?

Samuel: Die Maske ist für mich wichtig, weil ich ohne sie nicht so gut abschalten kann und mich nicht so stark in dieses Gefühl versetzen kann.

Suri: Das Anonymisieren hilft, den Kopf frei zu bekommen, eine andere Rolle zu spielen und sich fallen zu lassen. Mein erstes Puppy war früher ein totales Nervenbündel, immer nervös und unsicher. Als wir das erste Mal gespielt haben, das war für ihn wie eine Meditation, er war so ausgelassen und entspannt. Ich fand es spannend, was dieses Spiel mit ihm gemacht hat.

Die Masken und die Anonymisierung wirken verstörend …

Florian: Ja, das empfinden Leute manchmal so. Die neue Generation der Neoprenmasken fokussiert aber zum Beispiel sehr auf die Augen. Man erkennt zwar keine Gesichtszüge, aber man sieht die Augen und kann da viel ablesen. Die Person verschwindet also nicht komplett.

Wie trete ich mit Puppies in Kontakt? Kann ich dich einfach so ansprechen?

Samuel: Das kommt drauf an. Beim CSD bin ich nicht komplett in meinem Headspace, da könntest du mich auch ganz normal ansprechen, und ich würde dann entweder bellen oder als Mensch antworten. Im Spiel würde ich gar nicht mit Worten antworten, aber man kann mir zum Beispiel Leckerlies geben. Oder ich habe meinen gelben Spielknochen dabei. Da kann man dann mit mir spielen.

Suri: Also eigentlich wie mit einem Hund auch. Und es ist auch wichtig, das Herrchen vorher zu fragen.

Florian: Wenn der Pup in seinem Headspace ist wird er nicht als Mensch antworten. Oder er traut sich nicht und geht zu seinem Herrchen. Insofern einfach ansprechen, ganz ruhig wie jeden anderen auch, und mit der Reaktion interagieren. Wenn er bellt, hilft meisten ihn untern Kinn zu kraulen oder ein Leckerli zu geben.

Was sind denn eurer Meinung nach die größten Missverständnisse über Pupplay?

Samuel: Dass Pupplay oft sofort mit Sex und SM in Verbindung gebracht wird. Ich wurde sogar schon mal gefragt, ob ich es mit echten Tieren treibe. Solche Fragen kommen leider auch vor, aber das ist dann schon eine extreme Reaktion. Wenn man die Leute aufklärt, kapieren sie es meistens.

Suri: Schlimm ist auch, die Pupplayer als Bekloppte zu bezeichnen. Nur weil sie erwachsen sind und man sagt, dass man ab einem gewissen Alter so etwas nicht mehr tun darf. Aber warum sollten Erwachsene nicht spielen dürfen?

Florian: Man muss das alles ja auch nicht immer so ernst nehmen. Also, wenn mein Mann und ich mit unseren Pups als Freunde unterwegs sind, bekommt man von denen auch schon mal ein „Wuff“ als Antwort. Es ist halt alles sehr spielerisch.

Erwachsene spielen ja auch Computerspiele, oder begeistern sich für Cosplay und schlüpfen in die Rolle ihrer virtuellen Helden; ist das eine ähnliche Schiene?

Florian: Ja, ich bin selbst Gamer und kenne die Cosplay-Szene ganz gut. Das geht schon in eine ähnliche Richtung, allerdings ist ein Cosplayer auch nicht immer in diesem Head-Space. Man trägt zwar ein tolles Kostüm, und wenn man Chubaka aus Star Wars ist, gibt man vielleicht die bekannten Laute von sich oder agiert ein bisschen wie der Charakter, das ist eine Gemeinsamkeit. Aber beim Pupplay sind der Headspace und das Reindenken in die Rolle viel wichtiger. Beim Cosplay geht es oft nur darum, sich und sein tolles Kostüm zu zeigen.

Wenn Sexualität keine so wichtige Rolle spielt, gibt es eigentlich auch Heteros in der Gruppe, oder sind Puppy-Pride und Co. eine rein homosexuelle Community?

Suri: Pupplay wird generell von allen Geschlechtern gespielt. Auch in unserer Gruppe haben wir Männchen, Weibchen und Sternchen, und auch bei der sexuellen Orientierung ist so ziemlich alles dabei.

Mehr Infos über www.puppplay.de, dort gibt’s unter den Menüpunkt „Telegram“ auch den Kontakt zur hiesigen Regionalgruppe