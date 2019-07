Proud in the Park – das Picknick im Hilton

× Erweitern Foto: Hilton

Anlässlich des CSD-Wochenendes zeigt das Hilton Hotel Flagge und lässt vorm Haus die Regenbogenbanner wehen. Am Sonntagnachmittag gibt es ein CSD-Special der „Picnic in the Park“-Reihe des Hilton: Auf der Terrasse wird zum lockeren open-air Picknick-Brunch

geladen; freuen kann man sich auf DJ-Sounds, BBQ-Highlights, Craft Beer und tolle Cocktails wie den „Pride Colada“ – ein an den Pina Colada-Cocktail angelehnter Drink in leuchtenden Regenbogenfarben!

21.7., Hilton, Hochstraße 4, Frankfurt, 15 Uhr, www.frankfurt.hilton.com