Poly-Valentin im Restaurant Maaschanz

Im kleinen französischen Restaurant Maaschanz an der Frankfurter Dreikönigskirche lädt Chef Bruno Lauffenburger und sein Team wieder zu einem ganz besonderen Valentins-Dinner: Bekannt für seine hervorragende französische Küche wird ein mehrgängiges „Menu des amoureux“ serviert, das von einer bunten Revueshow begleitet wird. Chantal Chabraque und Tony Riga führen durch einen Abend mit Chanson, Live-Musik und Comedy. Und natürlich spielt beim Valentines Dinner in der Maaschanz die amour-fou eine große Rolle; denn hier kann man nicht nur als Pärchen einen romantischen Tisch reservieren: „Den Valentinstag kann man auch mit den besten Freunden gemeinsam feiern“, meint Chef Bruno „also gerne zu dritt oder zu viert – warum nicht?“ – ja, warum also eigentlich nicht?

14.2., Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, Reservierung über 069 622886, www.maaschanz.de