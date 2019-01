PLUS: Islam-Broschüre neu aufgelegt

× Erweitern Foto: PLUS Mannheim IslamBroschuere

Ende 2016 veröffentlichte die psychologische Lesben- und Schwulenberatung PLUS ihre Broschüre „Homosexualität und Islam: lsbtt*iq und muslimisch sein?“. Das über 150 Seiten starke und viersprachig gestaltete Heft beschäftigt sich zum einen mit der historischen Vielfalt in muslimisch geprägten Ländern, in der sexuelle und geschlechtliche Vielfalt schon immer Teil des gelebten Alltags war, auch wenn dies heute von Gelehrten größtenteils abgelehnt und kriminalisiert wird.

Neben der Historie schildern muslimische LSBT*IQ-Menschen ihre Alltagserfahrungen. Die Broschüre bezieht außerdem Stellung zu den häufigsten Vorurteilen zu „Islam und Homosexualität“ und stellt alternativ die Sichtweisen verschiedener heutiger Vertreterinnen und Vertreter des sogenannten „inklusiven Islams“ vor. Die Broschüre ist Teil des Projekts „Vielfalt unterm Regenbogen“ und soll zum einen LSBT*IQ-Menschen mit muslimischen Glauben und aus islamisch geprägten Gesellschaften stärken, zum anderen zum Abbau von Angst und rassistischen und islamophoben Bildern beitragen.

Alle Texte sind auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch übersetzt. Die Erstauflage war seit Frühjahr 2018 vergriffen und ist über PLUS nun wieder erhältlich. Über die Website gibt es außerdem eine Version zum Download. *bjö

Mehr Infos über www.plus-mannheim.de