Pink Christmas meets Hessische WinterStubb

× Erweitern Foto: Taunuswunderland Winterstubb

Den besten Blick über das weihnachtliche Treiben in Wiesbaden hat man eindeutig vom 45 Meter hohen Riesenrad vor der Hessischen WinterStubb auf dem Mauritiusplatz. Und wem nach der atemberaubenden Fahrt vielleicht doch ein wenig kalt wird, kehrt gerne in die urige Gaststube der Hessischen WinterStubb ein, um sich bei Glühwein und hessischen Spezialitäten an der längsten hessischen Glühweintheke und geselligen Stehtischen aufzuwärmen. Im ersten Stock der WinterStubb kann man nach vorheriger Reservierung auch an Tischen zum Speisen Platz nehmen.

Neben kulinarischen Genüssen bietet die WinterStubb bis einschließlich 13.1.2019 auch ein täglich wechselndes Unterhaltungsprogramm: Mit Live-Musik oder DJ-Sets zur besten After-Work-Zeit kommt hier zwischen 18 und 21 Uhr Stimmung auf! Checkt das Programm: Die regelmäßigen After-Work-DJ-Sessions mit den Musik der 80er, 90er und Hits von heute werden von den DJs Alex, Günnie T. und Jasmine bestritten; alle drei sind regelmäßige DJs der queeren Partys der Region, wie zum Beispiel der „Warm ins Wochenende“-Party.

× Erweitern Foto: Jessica Walker Winterstubb_JessicaWalker

Am 21.12. wird’s allerdings ganz besonders bunt, denn dann lautet das Motto in der Hessischen WinterStubb „Pink Christmas“!

Stargast des Abends ist Miss Jessica Walker, die mit Charme, Witz und funkelnden Kostümen die Stubb-Besucher begeistern wird. DJ Alex sorgt für den passenden Party-Soundtrack! Was ein Spaß!

21.12., Hessische WinterStubb, Mauritiusplatz, Wiesbaden, 18 – 21 Uhr, www.winterstubb.de