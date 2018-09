Peter ist das GAB-Covermodel 2018

× Erweitern Fotos: GAB Magazin Covermodel-01_Sieger GAB-Covermodel 2018

Die Drähte liefen heiß, auf den Accounts der sozialen Medien wurde geworben und die Leserinnen und Leser des GAB Magazins haben abgestimmt: Peter aus Frankfurt ist das GAB-Covermodel 2018! Überrascht und erfreut nahm er die Nachricht entgegen: „Das ist ja toll! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Ich habe so etwas noch nie gemacht!“; kein Problem, denn der erfahrene Frankfurter Fotograf Hans Keller wird Peter in den kommenden Wochen professionell in Szene setzen. Wir sind jetzt schon gespannt, welche Facetten der Fotograf aus dem sympathischen Mann herausholt. Als zusätzlichen Preis hat Peter außerdem zwei Tickets für den Loveball 2018 gewonnen, der am 2.10. im Gesellschaftshaus Palmengarten steigt.