Neujahrsempfang des CSD Rhein-Neckar e.V.

× Erweitern Foto: mp CSD_RheinNeckar Beim CSD Rhein Neckar 2018

Am 1. Februar lädt der CSD Rhein-Neckar e.V. ins Stadtmuseum Ludwigshafen zum traditionellen Neujahrsempfang. Wie immer wird die Gelegenheit genutzt, das Motto des kommenden CSDs vorzustellen. Der CSD Rhein-Neckar 2019 steigt am 10.8. in der Innenstadt von Mannheim. Dabei ist 2019 ein besonderes Jahr: Denn die New Yorker Stonewall Riots, die Wurzeln der weltweiten Pride- und CSD-Bewegung, fanden vor genau 50 Jahren statt.

Auch wenn im Laufe der Geschichte sich einiges zum Besseren der LGBT*IQ-Geschichte entwickelt hat, mahnt der CSD Rhein-Neckar e.V.: „Wir sind bei Weitem nicht da, wo wir sein sollten – in der Mitte der Gesellschaft. Nach wie vor wird eine sexuelle Orientierung als Abwertung im alltäglichen Gespräch verwendet. So lange dies gesellschaftlich akzeptiert wird, müssen wir auf die Straßen und uns für unsere Rechte einsetzen“, heißt es in einer Erklärung des Vereins. „Zusammen halten wird gerade vor dem Hintergrund, dass wir so wenige sind, unentbehrlich“.

Der Neujahrsempfang steht symbolisch für diesen Zusammenhalt: die diesjährige CSD-Schirmfrau Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, wird ebenso mit einem Redebeitrag vertreten sein wie der CSD-Vorstand. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band Bollwerk. Der Höhepunkt wird die Verkündung des Mottos werden, das in diesem Jahr aus der Community stammt.

1.2., Stadtmuseum Ludwigshafen im Rathaus Center, Rathausplatz 20, Ludwigshafen, 18 Uhr, www.csd-rhein-neckar.de