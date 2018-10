Neues aus der Krawallschachtel

× Erweitern Foto: mp Krawallschachtel Bärbel (rechts) und Barkraft Alex in der Krawallschachtel

Die Krawallschachtel ist eines der ältesten Gebäude in Frankfurt. Außerdem befindet sich in dem Haus aus dem Jahr 1526 eine der ältesten schwulen Kneipen – und ist somit eine echte Institution in der Frankfurter Szene.

Seit vielen Jahren ist Rolf der allseits bekannte Wirt, der nach einem kurzen Intermezzo in Niedersachsen die Krawallschachtel führt. Seit dem 4. September ist außerdem Bärbel, bekannt aus dem Birmingham Pub, fest in der Krawallschachtel zu finden. Wir haben kurz mit beiden plaudern können.

Ihr Lieben, schön, euch beide wieder vereint zu sehen ...

Bärbel: Das finden wir auch! Rolf und ich sind ja seit Jahren befreundet ... Da war es einfach passend, dass ich jetzt wieder hier bin. Übrigens nach wie vor zu den gewohnten Zeiten, also täglich ab 21 Uhr, außer sonntags und montags.

Rolf: Es ist sehr schön, dass Bärbel da ist. Jetzt haben sich zwei zusammengefunden, die sich schon von ganz alten Zeiten her kennen und arbeiten wieder miteinander. Das ist doch super!

... und wie gefällt es dir, liebe Bärbel, nach vielen Jahren wieder in einer anderen Location zu arbeiten?

Ich bin selig wieder im Zentrum unseres Bermudadreiecks zu arbeiten. Es ist rundum schön! Hier trifft sich ein tolles gemischtes Publikum und natürlich feiern wir auch nach wie vor die Geburtstage unserer Gäste ..., also alles bestens.

Rolf, die Krawallschachtel lag dir immer am Herzen, weshalb du sie auch wieder übernommen hast. Wie beurteilst du den Wandel der Szene der letzten Jahre?

Ich muss es leider sagen, aber die Szene ist meines Erachtens am Sterben ... Traurig aber wahr! Es gehen eigentlich nur noch die älteren Leute weg und man fragt sich, wo eigentlich die jungen sind ... Die Szene zieht einfach keine neuen Leute nach. Natürlich schätze ich unser Publikum sehr! Aber es wäre gut, wenn auch die jungen Leute die Szene zum Ausgehen schätzen würden.

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und noch gibt es ja einige Szeneläden. Unser Motto für die Krawallschachtel bleibt ganz einfach „Zuhause unter Freunden“ und wer noch nicht bei uns war, soll einfach mal bei uns vorbeischauen – wir freuen uns!

Krawallschachtel, Alte Gasse 24, Frankfurt, Mo: 19 – 1 Uhr, Di, Mi, Do, Fr: 19 – 6 Uhr, Sa: 16 – 6 Uhr, So: 19 – 1 Uhr