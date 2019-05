× Erweitern Foto: profq1123, pixabay.com, gemeinfrei NaUnd

Vorbeischauen und Bekannte treffen: Die kleine Bar „Na und?“ ist bekannt für ihre gemütliche Atmosphäre, und insbesondere Inhaber Ibrahim und Barmann Sven empfangen ihre Gäste mit ihrer unaufdringlichen Herzlichkeit – das war schon immer so und hat sich auch nicht verändert. Besonders am Wochenende kann man hier bis in die frühen Morgenstunden eine gute Zeit haben.

Na Und, Klapperfeldstr. 16, Frankfurt, täglich ab 15 Uhr, www.facebook.com/naundfrankfurt/