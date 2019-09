mvd: Sport für Menschen mit Gewicht

× Erweitern Foto: mvd Mannheim

Der mvd Mannheim wendet sich in seinem neuesten Kursangebot an Menschen mit Gewicht – also vielen Pfunden und einem Body-Mass-Index von circa 30-35. „Alle Körpertypen fühlen sich fitter, wenn sie aktiv sind“, weiß das Team des mvd – speziell bei gewichtigen Menschen muss das Training den körperlichen Gegebenheiten angepasst werden. Qualifizierte Trainer kümmern sich dabei um Übungen, die zum Beispiel gelenkschonend sind oder das Herz-Kreislauf-System und die tieferliegenden Muskeln trainieren. Der Spaß an der Bewegung kommt dabei nicht zu kurz! Der Kurs startet am 17.9. und läuft bis 22.10. jeweils dienstags um 19 Uhr; im November soll ein zweiter Kurs angeboten werden.

Ab 17.9., Sporthalle der Tullaschule, Tullastr. 22 (Zugang über Schulhof von der Rathenaustr.), Mannheim, 19 Uhr, www.mvd-mannheim.de