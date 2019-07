Torsten ist der neue Mr. Leather Hessen!

× Erweitern Foto: FLC

Drei Kandidaten standen bei der 31. Leather Odyssey des FLC, dem Fetischclub des Rhein-Main-Gebiets, zur Wahl. Torsten (53) aus Freiburg konnte am 29.6. die versammelte Fetisch-Community überzeugen – er ist der achte Mr. Leather Hessen.

Torstens Siegerehrung bei „Fetish Desire" in der Grande Opera

Rund 200 Leder- und Fetischkerle, darunter nationale und internationale Schärpenträger, nahmen am 29.6. an der Contest-Party „Fetish Desire“ im Offenbacher Fetischclub Grande Opera teil; neben Torsten stellten sich Jochen aus Warthmannsroth, der den zweiten Platz belegte, und Rolf-Stefan aus Riegelsberg als Kandidaten der Wahl.

Bereits am Abend zuvor wurden die drei „Mr. Leather Hessen“-Kandidaten beim Fetischtreff „Leather Mania“ im Lucky’s vorgestellt:; anschließend zog man mit rund 50 Kerlen im Fetish Pub Crawl durch Frankfurts Szene.

Vorstellungsrunde der Kandidaten bei „Leather Mania" im Lucky's, v.l.n.r.: Schwester Greta von Breitenbach von den Schwestern der perpetuellen Indulgenz – Abtei „Bavaria" zur Glückseligkeit des Südens, die Kandidaten Rolf-Stefan, Torsten und Jochen, Claus Wagner, erster Vorsitzender des FLC.

In seiner Amtszeit möchte Torsten den FLC und die Fetisch-Community positiv und sympathisch vertreten und sich insbesondere gegen die Ausgrenzung von Fetisch-Liebhabern einsetzen und gern auch diejenigen, die mehr am Rad der Szene stehen, mehr einbeziehen und sich für Gemeinschaft und Zusammenhalt stark machen.

Viele aus der Community fragen sich, wie ein Mr. Leather Hessen nicht aus Hessen, dafür aus Freiburg in Baden-Württemberg stammen kann.

Claus Wagner, erster Vorsitzender des FLC, erklärt dazu: „Tosten ist seit 30 Jahren in der Szene unterwegs und sehr verbunden mit Frankfurt. Er hat auch den FLC und seine Aktivitäten immer sehr geschätzt und sich in der Frankfurter Szene, in der Frankfurter Community und natürlich auch im FLC wohl gefühlt, wobei er bislang nie Mitglied im Verein war. Und er hat bemerkt, wie sich der FLC verändert hat und sich dann entscheiden zu kandidieren“, so Claus.

„Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen: Hätten wir drauf bestanden, dass die Kandidaten aus Hessen kommen müssen, hätten wir in diesem Jahr gar keine Kandidaten gehabt.

Insgesamt gab es sieben Bewerber, die alle nicht aus Hessen stammen. Das ging bis Kiel oder bis Rostock, und alle hatten eine enge Verbindung zum FLC.

Das macht mich natürlich auf der einen Seite stolz, weil die Frankfurter Community und der FLC eine solche Außenwirkung haben und die Resonanz von außerhalb sehr groß ist. Andererseits bin ich auch traurig, dass die Hessen das nicht hinkriegen“, erklärt Claus weiter.

Torsten ergänzt im Gespräch mit dem GAB Magazin: „In Freiburg gibt es im Fetischbereich einfach nichts. Und für uns hieß das entweder nach Frankfurt, Stuttgart, Mannheim, Zürich oder noch weiter weg zu gehen. Außerdem ist Frankfurt für mich eine Art Kreuzungspunkt, weil ich ursprünglich aus Norddeutschland stamme, und ich so in den letzten 30 Jahren einfach immer wieder vorbeigekommen und auch eingekehrt bin. Und die Frankfurter waren mir immer sehr sympathisch“.

www.flc.de

