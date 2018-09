Mr. Gay Germany Kandidat Niko Imparato

× Erweitern Foto: privat Niko Imparato

Niko Imparato ist 24 und im Rhein-Main-Gebiet geboren. Seit fünf Jahren lebt er mit seinem Partner Manuel und seiner Labradorhündin gemeinsam in Frankfurt. „Meine Freunde sagen über mich, dass ich ein sehr offener, extrovertierter und lustiger Mensch bin“, meint Niko. „Dem schließe ich mich an“. Seine Freizeit verbringt er viel mit seinen Freunden, seinem Partner und dem Hund. Außerdem spielt er leidenschaftlich gerne Fußball in einem Fußballverein. Ein weiteres Hobby ist das Reisen: „Eigentlich bereise ich dabei jedes Land tatsächlich nur einmal, außer es gefällt mir unbeschreiblich gut“, meint er. Seit er klein ist sammelt er Postkarten aus den bereisten Ländern und Städten. Ursprünglich wollte Niko Tanz und Schauspiel an der UCLA in Los Angeles studieren, hat sich auf den Rat seiner Eltern dann aber für eine Ausbildung bei einer Versicherung entschieden. Heute arbeitet er als Consultant in einer Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Automobilindustrie; denn Autos sind ein weiteres Hobby des 24-jährigen. Niko gehört zu den Top-12 der Kandidaten-Anwärter zur diesjährigen Wahl zum Mr. Gay Germany – checkt unser Interview mit Niko!

Was hat dich bewogen, dich für den Mr. Gay Germany-Contest zu bewerben, und was bedeutet der Titel für dich?

Meine Freunde haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich durchaus öfters über Themen, die mich stören, beschwere. Die Freunde meinten, ich solle doch kandidieren, um etwas zu bewegen und voranzutreiben. Ich finde es persönlich sehr gut, dass es sich bei Mr. Gay Germany um keinen klassischen Schönheitswettbewerb handelt, sondern dass es tatsächlich mehr um die Person geht. Der Titel bedeutet mir grundsätzlich, dass ich mit Verantwortung die LGBT+-Community Deutschlands vertreten darf und somit nicht nur für mich spreche, sondern auch versuchen will, die Interessen meiner Mitmenschen zu transportieren.

Du bist passionierter Fußballspieler – eher untypisch für einen schwulen Mann oder ist das bloß ein veraltetes Klischee?

Ich glaube, dass schwul sein nicht bedeutet, dass man keine normalen Hobbys und Sportarten ausführen oder betreiben darf. Ich glaube, dass es bloß ein veraltetes Klischee ist – siehe Thomas Hitzlsperger, der Profi-Fußballer in der Deutschen Nationalmannschaft war. Und ich glaube, dass mehr Menschen den Mut haben müssen, offen über ihre Sexualität zu sprechen. Denn jeder ist wie er ist und sich am wohlsten fühlt. Und das sollte man nicht aus Angst verstecken.

Du bist außerdem gerne auf Reisen. Welche Art von Urlaub bevorzugst du? Hast du als schwuler Mann Unterschiede in den verschiedenen Ländern im Umgang mit Homosexualität bemerkt oder spezielle Erfahrungen gesammelt?

Ich bin kein Freund von Pauschalreisen und plane lieber individuell mit Freunden. In der Vergangenheit haben wir unseren Hund auf Reisen mitgenommen, aktuell ist sie dafür aber etwas zu alt um noch großartig lange Strecken zu fliegen. Ich habe persönlich keinerlei Erfahrungen oder Abneigungen gegen Homosexualität erlebt, da ich meine Sexualität niemandem aufzwinge oder es auf einem Schild stehen habe. Ich bin einfach ich selbst und das ist auch gut so.

Für was würdest du dich als Mr. Gay Germany engagieren?

Ich würde mich engagieren, damit wir gesellschaftlich einen Schritt nach vorne gehen. Zum Beispiel versuchen, in Schulen beim Thema Sexualkunde zu sensibilisieren, dass Lehrer nicht nur von Mann und Frau sprechen, sondern den Kindern die Botschaft vermitteln, das es auch andere Sexualitäten oder Konstellationen gibt, und das es vollkommen okay ist. Wichtig ist, man selbst zu sein.

Welche Botschaft hast du an die Community?

Wie öfters in diesem Interview bereits erwähnt, kann ich nur sagen: Seit ihr selbst und versteckt euch nicht! Ihr seid alle genauso richtig wie ihr seid. Es gibt nämlich keinen Grund sich zu verstecken, egal welcher der heutzutage vielen Sexualitäten man angehört. Das Leben ist zu kurz um sich für andere zu verstellen oder zu tun, als wäre man jemand anderes.

