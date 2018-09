Mr. Gay Germany Kandidat Laurynas Svatrinas

× Erweitern Foto: privat Laurynas Svantrinas

Laurynas Svantrinas ist 19 Jahre und gehört zu den Top-12 der Kandidaten-Anwärter für die diesjährige Wahl zu Mr. Gay Germany. Er ist in Litauen geboren, lebt seit seinem dreizehnten Lebensjahr in Frankfurt und arbeitet derzeit als Führungskraft in der Gastronomie. „Meine Freizeit verbringe ich mit meinen Freunden und meiner Familie, da ich die wichtigsten Menschen in meinem Leben gerne um mich herum habe“, meint der 19-jährige. Im Interview erfahrt ihr mehr über Laurynas!

Was hat dich bewogen, dich für den Mr. Gay Germany-Contest zu bewerben, und was bedeutet der Titel für dich?

Zum einen ist die Teilnahme an Mr. Gay Germany eine große Herausforderung für mich, und zum anderen möchte ich mich für die Rechte und Akzeptanz der LGBT*-Gemeinschaft einsetzten und etwas bewegen. Der Titel bedeutet für mich eine große Ehre und Auszeichnung und natürlich ist dieser Titel mit viel Verantwortung verbunden.

× Erweitern Foto: privat Laurynas Svantrinas

Du hast erst kürzlich dein Outing gehabt – erzähl uns von deinen Erfahrungen und was sie für dich bedeutet haben!

Bisher habe ich glücklicherweise nur positive Erfahrungen in der Familie und meinem Freundeskreis gehabt. Seither kann ich mein Leben so gestalten wie ich es möchte. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man sich nicht verstecken oder seiner Familie und Freunden etwas vorspielen muss.

Du sagst in einem Statement, dass Schwulsein für dich bedeutet, deine maskuline und dein feminine Seite ausleben zu können. Was meinst du damit?

Dieser Punkt war nicht direkt auf mich bezogen, sondern schwul sein bedeutet für mich generell, dass man maskulin sein kann oder feminin sein kann und sein Leben so leben kann, wie man möchte, egal ob feminin oder maskulin.

Für was würdest du dich als Mr. Gay Germany engagieren?

Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nicht so viel zu meiner Kampange verraten, da wir diese erst konkret auf der Cruise präsentieren. Im Wesentlichen werde ich mich für die Akzeptanz und Anerkennung junger schwuler Männer einsetzen. Die gesamte LGBT*-Gemeinschaft liegt mir allerdings sehr am Herzen, da wir auch dort noch vieles bewegen und anstoßen können. Ihr dürft gespannt sein!

Welche Botschaft hast du an die Community?

Jeder Mensch, egal ob schwul, lesbisch, bi oder transsexuell, soll sein Leben so leben, wie sie oder er es sich vorstellt, um glücklich zu sein.

Dein Vote für Laurynas