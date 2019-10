Mr Gay Germany 2020: Chris Gaa kandidiert

× Erweitern Foto: Mr. Gay Germany Chris Gaa

Mit Chris Gaa ist ein Frankfurter Szenepromi für den Titel des Mr Gay Germany 2020 am Start. Bevor am 14. Dezember 2019 die Finalisten aus ganz Deutschland im Rahmen der Mr Gay Germany Gala in Kölnantreten, haben wir Chris zum Interview getroffen.

Du bist vor allem wegen deiner beiden Funktionen als Vorstand der AIDS-Hilfe Frankfurt und als aktives Mitglied des Aktionsbündnisses Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt bekannt. Warum kandidierst du für den Titel Mr Gay Germany? Was reizt dich an diesem Titel?

Für mich ist es weniger der Titel als die Möglichkeit, die auf mich gerichtete Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, die sonst gerne lieber unausgesprochen bleiben. Ausgrenzung ist in unserer queeren Community ein Thema, das mir immer wieder begegnet, sei es aufgrund von Alter, Gesundheit, Körperstatur, Hautfarbe, Nationalität, Religion, geschlechtlicher Identität oder der Art und Weise wie Menschen ihre Homosexualität „zeigen“. Denn Sprüche wie „benimm dich nicht so feminin“ oder „sei doch mal ein echter Mann“ zeigen, dass die in der breiten Gesellschaft zu findenden Vorstellungen von „richtig Mann“ oder „richtig Frau“, sowie die damit einhergehende Vorstellung Homosexualität sei etwas Abweichendes (der „feminisierte Mann“), auch heute noch bei uns in der Community präsent sind.

Unsere Community besteht aber aus so viel mehr als nur aus weißen, jungen, athletischen, „heteroliken“ Kerlen. Sicher auch, aber nicht nur. Unsere Community ist so unendlich vielfältig und dies gehört nicht nur respektiert, sondern gefeiert! No fems? No blacks? No asians? No olds? – No hate! Respect and Love for all of us! Wir alle sind Teil dieser Community. Wir alle sind die Community!

Mein Ziel ist, dass wir offen über diese Themen sprechen können, uns gemeinsam gegen jegliche Menschenfeindlichkeit erheben und eine uneingeschränkte Solidarität schaffen, innerhalb unserer Community sowie gegenüber Menschen im Generellen. Denn nur gemeinsam schaffen wir ein Klima, in dem sich alle Menschen wohlfühlen können, so wie sie sind, so wie sie leben und lieben wollen.

Das Reglement der Wahl betont, dass es bei der Wahl nicht nur auf Schönheit ankommt, sondern auch auf Community-Engagement. Wieviel Exhibitionismus gehört trotzdem dazu? Immerhin gibt es ja auch sowas wie eine Beachwear-Runde …

Ich liebe es nackt zu sein. Aber wohl wahr, so eine Beachwear-Runde birgt die Gefahr, nur auf das Äußere reduziert zu werden. Das fände ich fatal! Denn für mich steht die Sache, heißt die Community, und nicht meine Person im Zentrum des Interesses.

Ich möchte meine Person für die Sache nutzen. Nicht die Sache für meine Person.

Für welche Themen möchtest du dich stark machen?

Ich möchte mich für Respekt und Anerkennung gegenüber und innerhalb unserer queeren Community stark machen.

Respekt und Anerkennung gegenüber unserer queeren Community bedeutet hier, „sexuelle und geschlechtliche Identität“ in unserem GRUNDGESETZ zu verankern und weiterhin lautstark in unserer Gesellschaft für Akzeptanz und Respekt von LSBTIAQ* zu kämpfen!

Respekt und Anerkennung innerhalb unserer queeren Community bedeutet, dass ich und wir für eine Community eintreten, die für alle Community bedeutet und nicht nur für Einzelne von uns. Egal welche sexuelle, geschlechtliche Identität, welche Hautfarbe, welche Religion, welche Körperstatur, welches Alter oder was für ein Gesundheitszustand, wir alle gehören dazu und gehören respektiert. Gemeinsam schaffen wir Community. Gemeinsam sind wir Community!

