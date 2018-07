Mitarbeiternetzwerke unterwegs beim Vienna-Pride

× Erweitern Foto: Michael Kirchner LBGT-Vienna-Pride

Am 16. Juni fand in Österreichs Hauptstadt die größte Regenbogenparade Wiens aller Zeiten statt: Über 200.000 Teilnehmer aus aller Welt begingen unter dem Motto „Love, Respect and Solidarity“ den diesjährigen CSD. Die Regenbogenparade bildete den krönenden Abschluss eines zweiwöchigen, vielfältigen und bunten Pride-Spektakels, welches von der Wiener Stonewall GmbH unter Leitung von Katharina Kacerovsky professionell und herausragend organisiert wurde. Gerade im Zeitalter von Globalisierung und Aufleben eines neuen Nationalismus sollte nicht nur auf die nationalen LGBTIQ*-Organisationen geschaut werden; vielmehr sollte sich ein länderübergreifendes Netzwerk im Kampf für eine offene, liberale, diskriminierungsfreie Welt organisieren.

Geleitet von diesem Gedanken haben dieses Jahr auch deutsche LGBTIQ*-Organisationen am Vienna Pride teilgenommen. PROUT AT WORK und der Völklinger Kreis Frankfurt waren als Gäste aktiv dabei. Intensive Gespräche mit unseren Partnerorganisationen in Österreich, unter anderen AG PRO, Stonewall GmbH, PRIDE BUSINESS, HOSI oder east meets west, sowie mit Politkern, wie mit der ehemaligen Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Ulrike Lunacek, oder den vielen Netzwerken, zum Beispiel von di.to., accenture oder IBM, haben zu einem interessanten und spannenden Austausch mit dem Ziel einer noch engeren Zusammenarbeit geführt. Jean-Luc Vey für PROUT AT WORK und Michael Kirchner für den Völklinger Kreis Frankfurt wurde außerdem die Ehre zuteil, die unter „PRIDE BUSINESS“ organisierten Mitarbeiternetzwerke zusammen mit deren Initiatorin Sabine Hackl bei der Parade anzuführen: Eine bunte und vielfältige Fußgruppe mit Teilnehmenden aller Branchen für mehr Sichtbarkeit von LSBTIQ*-Menschen im Arbeits- und Businesskontext.

Zum 50. Jahrestag von Stonewall hat Wien im kommenden Jahr die ehrenvolle Aufgabe, den EuroPride, das größte europäische Pride-Event der LSBTIQ*-Community, auszurichten. Ein Event, welches dazu prädestiniert ist, die starke europäische LSBTIQ*-Community zu demonstrieren!