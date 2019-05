Maßgeschneidert Kultur- und Naturwelten bereisen

× Erweitern Foto: Planreisen Planreisen Das Planreisen-Team: Manabesh Chatterjee (rechts) und Dirk Schulz

Im Reisebüro Planreisen bietet der Reiseexperte Manabesh Chatterjee seit mehr als 10 Jahren mit Herz und Kompetenz Individualreisen an.

Mit dem Begriff „der maßgeschneiderten Reise“ will sich Planreisen nicht von der klassischen Pauschalreise abgrenzen, sondern erweitert die Reisevielfalt zusammen mit den Ideen der Kunden.

Wie dürfen wir uns das mit den Ideen der Kunden vorstellen?

Unsere Kunden sind im Netz unterwegs, schauen Reiseberichte von National Geographic, lesen im Kulturteil Ihrer Zeitung über weltweite Events, oder sehen, wie man mit uralten Heilmethoden Körper, Geist und Seele in Einklang bringen kann.

Da kommen schon mal interessante Ideen zusammen. Der eine will mit dem Bike durch Borneo reisen, der nächste zu den Berggorillas nach Ruanda oder den Segeltörn mit dem Zweimaster im Ionischen Meer und vieles mehr.

Wenn es um Reiseideen geht, kennen wir kein „Nein“. Unsere Palette an Möglichkeiten ist zwar nicht unendlich, aber vielfältig, und die Reisen die wir vermitteln, sollen erholsam, interessant, spannend und unvergesslich sein.

Maßgeschneidertes Reisen – ist das nicht schon ein alter Hut?

Naja, diesem Konzept sind wir, solang es uns gibt, treu geblieben. Die Anforderungen haben sich jedoch erweitert. Es geht nicht mehr alleine darum, ein Reiseziel privat zu bereisen und dem Massenerlebnis zu trotzen. Unsere Kunden erwarten ein hochwertiges Programm, dass wir die Sicherheit im Reiseland beachten, Begegnungen organisieren, auf Nachhaltigkeit achten und möchten selbst bestimmen, was sie unter Luxus und Komfort verstehen.

Bevor wir anfangen zu beraten, hören wir zu. Zusammen suchen wir das Machbare, sprechen offen über das Budget und das „Wie“ nimmt Gestalt an.

Setzt ihr auch eigene Trends, gibt es ein persönliches Highlight?

Auf unseren Kundenabenden in kleiner Gruppe, lassen wir auch mal ein persönliches Lieblingsziel einfließen. Argentinien als Reiseland und Chicago als Metropole sind unsere Empfehlungen. Und da wir alle vom steigenden Arbeitsstress betroffen sind, ist und bleibt Ayurveda und Yoga mehr als ein Trend.

Mich persönlich begeistert hat 2018 die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Neu-Delhi den § 377 zu streichen. Die LGBTQ*-Bewegung in Indien ist beflügelt worden und es macht noch mehr Freude, Land, Menschen und Kultur kennen zu lernen. Ich bin gerne mit meinem Partner in Goa, liebe den dortigen Lifestyle, die Strände und die noch überschaubare Szene.

Planreisen, Sandweg 62, Frankfurt, Tel 069-40562087, Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr, www.planreisen.de