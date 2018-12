LTOF auf dem Parkett

× Erweitern Foto: StockSnap, pixabay.com, gemeinfrei LTOF

Die Ladies der Takeover Friday-Gruppe – kurz LTOF – machen am 14.12. Station in der Tanzschule Diereck Dross. Jeden Monat trifft sich die Gruppe in einer anderen Location und macht damit eine Hetero-Location zur Lesbenkneipe; im Dezember stimmt das nur so halb, denn die Tanzschule Diereck Dross ist bereits für ihre „Queer Ballroom“-Standardtanzpartys bekannt. Die Ladies nehmen’s also locker, den passenden Soundtrack zum Chillen und Tanzen steuert DJ Andilicious bei.

14.12., Tanzschule Diereck Dross, Hanauer Landstr. 155 (im Hof), Frankfurt, 20 Uhr, mehr Infos über www.ladies-lounge.org