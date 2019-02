Be my Happy Valentine!

× Erweitern Foto: Free-Photos, pixabay.com, gemeinfrei Valentinstag

Miesepeter behaupten, der Valentinstag sei eine Erfindung des Blumenhandels um den Umsatz anzukurbeln. Aber man kann den 14. Februar ja auch einfach trotzdem zum Anlass nehmen, zusammen mit seinem Liebesten, seiner Liebsten oder seinen Liebenden einen schicken Abend zu verbringen – und vor allem sich Zeit füreinander nehmen! Checkt unsere Tipps zum Valentinstag!

-

Foto: Pure Vision Entertainment UG LoveBites-Alfred Foto: CLu LoveBites-Cocktail

LoveBites Valentine Special

Die beliebte SoundBites Reihe der GrandSeven Bar des The Westin Grand Frankfurt lädt zum edlen Valentine Special. SoundBites-Resident Alfred McCrary wird an diesem Abend mit einem besonders romantischen Live-Entertainment-Programm an Klavier und Mikrofon aufwarten und für die Gäste eine entspannte Valentine-Atmosphäre schaffen. Pärchen bekommen ein erlesenes 4-Gang-Menü mit einem Liebescocktail für zwei zum Teilen sowie einer Rose serviert (99 Euro pro Paar). Und dann wird gekuschelt!

14.2., GrandSeven Bar im The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 20 Uhr, Reservierung für das Valentine Special über 069 29810, www.grandseven.de

-

Foto: bjö Maaschanz Foto: Kay Schmid TonyChantal

Poly-Valentin im Restaurant Maaschanz

Im kleinen französischen Restaurant Maaschanz an der Frankfurter Dreikönigskirche lädt Chef Bruno Lauffenburger und sein Team wieder zu einem ganz besonderen Valentins-Dinner: Bekannt für seine hervorragende französische Küche wird ein mehrgängiges „Menu des amoureux“ serviert, das von einer bunten Revueshow begleitet wird. Chantal Chabraque und Tony Riga führen durch einen Abend mit Chanson, Live-Musik und Comedy. Und natürlich spielt beim Valentines Dinner in der Maaschanz die amour-fou eine große Rolle; denn hier kann man nicht nur als Pärchen einen romantischen Tisch reservieren: „Den Valentinstag kann man auch mit den besten Freunden gemeinsam feiern“, meint Chef Bruno „also gerne zu dritt oder zu viert – warum nicht?“ – ja, warum also eigentlich nicht?

14.2., Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, Reservierung über 069 622886, www.maaschanz.de

-

Foto: S.Hofschlaeger, pixelio.de Identitätenlotto Foto: www.identitaetenlotto.de Identitätenlotto

Zusammen spielen: Identitäten spielerisch erleben

Wie ist das, wenn man aus den gewohnten Bahnen des eigenen, bekannten Seins geworfen wird? Wenn man plötzlich heterosexuell wäre, eine andere Hautfarbe, andere Herkunft oder ein anderes Geschlecht hätte? Das unterhaltsame Brettspiel „Identitätenlotto“ führt spielerisch an diese Überlegung heran und erweitert damit den eigenen Horizont – mit einer Menge Spaß!

Zu Beginn des Spiels bekommt jeder Mitspieler per Zufallskarte eine Identität zugewiesen und muss dann auf dem Spielbrett verschiedene Alltagssituationen durchlaufen, Fragen beantworten und auf Ereignisse reagieren. Zwei bis sechs Spielerinnen und Spieler gehen gemeinsam den Lebensweg und versuchen dabei, möglichst viele Ressourcen-Steine zu ergattern, die „Währung“ des Identitätenlottos. Gewonnen hat, wer die meisten Steine sammeln konnte – ob die Person allerdings auch das glücklichste Leben geführt hat, kann man am Ende außerdem entscheiden.

Entwickelt wurde das Spiel ursprünglich als Lehrmittel für Hochschullehrer. Während der mehrjährigen Entwicklungsphase wurde immer deutlicher, dass das Identitätenlotto auch als Gesellschaftsspiel funktioniert. Eine spannende Reise in eine Welt, in der Vielfalt erlebt werden kann.

Das Identitätenlotto ist beim Verlag „spielecht“ erschienen, mehr Infos über www.identitaetenlotto.de

-

Foto: Günther Dächert AlexandraBaumSchmuck Foto: Günther Dächert AlexandraBaumSchmuck

Kleine Geschenke ...

„Schmuck ist Ausdruck meiner Freude an kleinen Dingen, an der Auseinandersetzung mit verborgenen Reizen und an edlem und schlichtem Material“ – das sagt die Goldschmiedin Alexandra Baum über ihre Arbeiten; zum Beispiel die zart gearbeiteten Ringe, die sich wie ein Band aus goldenen oder silbernen Grashalmen um den Finger schmiegen, oder die Trauringe mit geometrischen Ecken und Kanten, die auch in ihrer markanten Form fein gearbeitet sind.

Neben den Ringen gibt es auch Schmuck für Ohr, Hals und Arm sowie ausgefallene Manschettenknöpfe, die allesamt aus umweltfreundlich gewonnenen, fair gehandelten oder recycelten Materialien gefertigt werden – eben Schmuck für Individualisten und Naturfreaks. Mit der fachkundigen wie ehrlichen Beratung findet hier jeder – oder jedes Paar – das passende Stück.

alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, www.alexandrabaum.com