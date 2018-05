Loveball 2018

× Erweitern Foto: Universal Music Loveball-Aura

Eine schöne Tradition hat sich da entwickelt: Mit dem Loveball feiert die AIDS-Hilfe Frankfurt in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Kooperation mit dem Gesellschaftshaus Palmengarten ihre glamouröse Ball-Party „Loveball“, deren Erlöse zu Gunsten der AIDS-Hilfe gehen. Neben illustrem Frankfurter Publikum, lockerer Party-Stimmung und einem exzellenten Dinner-Büffet wird immer auch ein mitreißendes Showprogramm geboten: Mit Aura ist bereits jetzt der erste Love-Act bekannt gegeben worden; die dänische Popmusikerin feierte unter ihrem vollen Künstlernamen Aura Dione bereits seit 2008 Charterfolge mit Songs wie „I will love you Monday“, „Geronimo“ oder „Love somebody“. In diesem Jahr wird sie live auf der Loveball-Bühne dabei sein! Der Ticketvorverkauf läuft bereits!

2.10., Loveball im Gesellschaftshaus Palmengarten, Infos und Tickets über www.loveball-frankfurt.de