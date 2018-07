Loveball 2018 mit 80er-Band ABC

× Erweitern Foto: Sam Neill Loveball 2018 - ABC Martin Fry, Frontmann und Sänger der Band ABC

Vor ein paar Tagen wurde das Geheimnis gelüftet: Neben Aura Dione sind Martin Fry und seine Band ABC der Hauptact des Showteils des diesjährigen Loveballs!

Die Pop-Combo wurde in den 80ern weltberühmt mit Hits wie „The Look of Love“, „Poison Arrow“ oder „How to be a Millionaire“ – am 2.10. stehen Frontmann und Sänger Martin Fry live auf der Showbühne des diesjährigen Loveballs

Loveball-Organisator Robert Mangold vom Gesellschaftshaus Plamengarten ist begeistert: „Mit Aura Dione haben wir eine tolle Künstlerin, die bereits viele Hits hatte und mit ihren Jungle-Beats das Showprogramm eröffnet und für mächtig Dampf sorgen wird. Als Haupt-Act haben wir die Band ABC live auf der Bühne! Für Party und Dancefloor gibt’s kaum eine bessere Band! Wir sind auch schon ganz happy und hören im Büro die Hits rauf und runter!

Der Loveball zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt steigt am 2.10. bereits zum dritten Mal im Gesellschaftshaus Palmengarten. Er bescherte der AIDS-Hilfe Frankfurt im vergangenen Jahr eine Spendensumme von knapp 24.000 Euro.

Die Charity-Walking-Party zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt ist eine Mischung aus Gala-Ball und Party – ohne formellen Dresscode, aber schrille Outfits sind gern gesehen. Im Eintrittspreis von 222 Euro sind das Showprogramm, ein mehrgängiges, sich über den gesamten Abend ersteckendes Büffet sowie alle Getränke von Softdrinks bis Bier und Wein enthalten. Zusätzlich wird es Cocktailbars des The Westin Grand Frankfurt und Grandhotel Hessischer Hof geben, deren Erlöse zusätzlich zu den Erlösen des Abends zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt gehen.

2.10., Gesellschaftshaus Palmengarten, Frankfurt, 19 Uhr, Infos und Ticketreservierung über www.loveball-frankfurt.de

Checkt über die Website außerdem die Loveball-Hotelpacks des Grandhotel Hessischer Hof sowie von der Rocco Forte Villa Kennedy