× Erweitern Foto: AIDS-Hilfe Hessen LGBT

Das Präventionsprojekt HESSEN IST GEIL! der hessischen AIDS-Hilfe hat eine neue Foto-Kampagne mit dem Titel „LGBT* – Life Gets Better Together“ gestartet. Dabei geht es primär nicht um Aufklärung zu HIV und Aids; die Kampagne zielt auf die am 28.10. anstehenden Hessischen Landtagswahlen ab. „Nicht erst bei den letzten Bundestagswahlen ist klar geworden, dass auch Leute aus der Community rechtskonservativen Parteien ihre Stimme gegeben hatten“, erklärt Björn Beck von der Hessischen AIDS-Hilfe die Idee zur Kampagne. „Wir aber stehen für ein anderes Gesellschaftsbild und möchten im Rahmen unserer Kampagne mit klaren Statements von Menschen aus der Community ein entsprechendes Zeichen für eine solidarische, inklusive Gesellschaft setzen“, so Beck weiter. „Und wir wollen zeigen, warum es sich lohnt, solidarisch zu sein. So entstand der Slogan ‚LGBT* – Life Gets Better Together’“. Auf dem diesjährigen Frankfurter IDAHOBIT hat Beck Menschen für die Fotokampagne gesucht und gefunden: „Wir wollen ein authentisches Bild der Community zeigen und beschränken uns daher bewusst nicht auf Model-Typen, sondern versuchen die Vielfalt der Community abzubilden und gerade die zu zeigen, die die Medien oft übersehen“. Bislang sind rund 40 unterschiedliche Motive entstanden, die zum Teil als Plakate und Postkarten erscheinen sollen. Auf der HESSEN IST GEIL!-Website läuft die Aktion bis zur Landtagswahl am 28.10. weiter – Beteiligung ist dabei ausdrücklich erwünscht!

Mehr Infos zu „LGBT* – Life Gets Better Together“ über www.hessen-ist-geil.de